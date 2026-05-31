Το βράδυ της Κυριακής (31 Μαΐου) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 3073 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε στην πρώτη κατηγορία το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 26, 34, 35, 38, 41 και αριθμός Τζόκερ το 1.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, η διαδικασία της κλήρωσης πραγματοποιήθηκε κανονικά, όπως κάθε φορά, παρουσία συμβολαιογράφου και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται τρεις φορές την εβδομάδα — κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.