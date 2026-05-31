Με ένα μετάλλιο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Εθνική ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 – Stop 4, που διεξήχθη στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας.

Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Acrobatic και κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη θέση, ανεβαίνοντας στο βάθρο στο τελευταίο αγώνισμα της διοργάνωσης. Η προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών της «γαλανόλευκης» αξιολογήθηκε με 203,9249 βαθμούς, χαρίζοντας στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή (31/5), κατά την τελευταία ημέρα των αγώνων.

Την ελληνική αποστολή στο συγκεκριμένο αγώνισμα αποτέλεσαν οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης – Φούσκης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου και Δανάη Τσαπραλή, με αναπληρωματικές τις Ζωή Καράγγελου και Γεωργία Μυρτώ Ζαγγανά.

Στην κορυφή του αγωνίσματος βρέθηκε ο Καναδάς, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 217,2892 βαθμούς, ενώ η διοργανώτρια Ισπανία ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 215,9351 βαθμούς. Η Ελλάδα συμπλήρωσε την τριάδα των μεταλλίων, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στο άθλημα σε διεθνές επίπεδο.