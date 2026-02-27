Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια σπουδαίας καριέρας στην καλλιτεχνική κολύμβηση, εκπροσωπώντας την Αυστρία, οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή αποφάσισαν να γυρίσουν για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και πλέον θα αγωνίζονται με τα Γαλανόλευκα!

Τα τρία κορίτσια γεννήθηκαν στο Βόλο το 1997, είναι 28 ετών σήμερα και πρόκειται για τις Αννα-Μαρία, Ειρήνη-Μαρίνα και Βασιλική εκπροσώπησαν την Ελλάδα στις μικρές ηλικίες, αλλά και στην κατηγορία γυναικών (συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό του 2012), όμως στη συνέχεια ήρθαν σε ρήξη με την ΚΟΕ κάνοντας λόγο για για αναξιοκρατία και άδικη μεταχείριση. Έτσι πήραν την απόφαση να μετακόμισαν στην Αυστρία, όπου πήραν την υπηκοότητα και αγωνίστηκαν επί σειρά ετών εκπροσωπώντας τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης και στην οποία χάρισαν τεράστιες διακρίσεις σε Παγκόσμια κι Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα καλλιτεχνικής κολύμβησης, ενώ έχουν συμμετοχές και σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ειδικότερα η Αννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν ως ντουέτο το χρυσό μετάλλιο στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2023 (στο ελεύθερο πρόγραμμα) και του 2025 (στο τεχνικό), δύο χρυσά μετάλλια στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023 στην Πολωνία, αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης στο τεχνικό ντουέτο πέρυσι στο Φουντσάλ, ενώ ήταν τέταρτες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι, έβδομες το 2021 στο Τόκιο και δωδέκατες το 2016 στο Ρίο.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Αλεξανδρή ειδικεύεται στο σόλο και κατέκτησε δύο χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια το 2024 στο Βελιγράδι και άλλο ένα πέρυσι στο Φουντσάλ (στο τεχνικό πρόγραμμα), ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 ήταν δεύτερη και στα δύο αγωνίσματα του σόλο.

Σε γραπτή δήλωσή τους, οι αδελφές Αλεξανδρή επισημαίνουν: «Πρώτα απ΄όλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας προς την αυστριακή ομοσπονδία, για όσα μας πρόσφερε σε αθλητικό, οργανωτικό και ηθικό επίπεδο. Η στήριξη, οι ευκαιρίες και οι συνθήκες που μας παρείχαν, συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξή μας και την προπόνησή μας. Η εμπειρία μας αυτή θα παραμείνει για πάντα ένα σημαντικό και πολύτιμο κομμάτι της καριέρας μας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι η ώρα να επιστρέψουμε στις ρίζες μας».

Ο πρόεδρος της αυστριακής ομοσπονδίας, Άρνο Πάγιεκ, καθώς και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο και τα στελέχη της, εύχονται στις αθλήτριες κάθε επιτυχία στο μέλλον: «Ευχαριστούμε την Άννα-Μαρία, την Ειρήνη και τη Βασιλική για την αφοσίωσή τους και τις συγχαίρουμε για τις μοναδικές επιτυχίες που κατέκτησαν και για λογαριασμό της Αυστρίας, των υποστηρικτών και της ομοσπονδίας κολύμβησης. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, τόσο στην αθλητική όσο και στην προσωπική τους πορεία!»

Την επιστροφή των τριών αθλητριών στην Ελλάδα ανακοίνωσε επίσημα και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «… μετά από εντατικές προσπάθειες -που ξεκίνησαν από πέρσι- του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Κυριάκο Γιαννόπουλο, και με τη βοήθεια χορηγού, οι Άννα-Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική Αλεξανδρή αφήνουν την Αυστρία και θα συνεχίσουν να μετέχουν σε αγώνες με το ελληνικό εθνόσημο, με απώτερο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες».

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ δήλωσε: «Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής στην ελληνική αθλητική οικογένεια μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Πρόκειται για τρεις σπουδαίες αθλήτριες, με διεθνείς διακρίσεις και ήθος, που έχουν αποδείξει ότι ανήκουν στην κορυφή του κόσμου. Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι η θέση τους είναι στην Ελλάδα και εργαστήκαμε μεθοδικά από τον περασμενο χρόνο ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με σεβασμό και ειλικρίνεια και σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή τους. Θέλω να τις ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους και να τις διαβεβαιώσω ότι η στήριξή μας θα είναι διαρκής και ουσιαστική. Η παρουσία τους ενισχύει την εθνική μας ομάδα και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, προοπτικής και υψηλών στόχων ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες».

Τέλος να σημειώσουμε ότι βάσει των κανονισμών της World Aquatics, ένας αθλητής ή μία αθλήτρια μπορεί να αλλάξει αθλητική υπηκοότητα, εφόσον έχουν μεσολαβήσει δώδεκα μήνες από την τελευταία του/της εμφάνιση σε διεθνή διοργάνωση. Η τελευταία συμμετοχή των αδελφών Αλεξανδρή με την Αυστρία ήταν τον περασμένο Ιούλιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, κάτι που σημαίνει ότι -εφόσον το θελήσουν και εφόσον επιλεγούν βεβαίως-, μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που θα γίνει τον προσεχή Αύγουστο στο Παρίσι.