Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση για τη νέα σεζόν ολοκλήρωσε η Μπαρτσελόνα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον.

Ο 24χρονος Άγγλος αριστερός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031, σε μία συμφωνία που τον καθιστά βασικό κομμάτι του σχεδιασμού των Καταλανών για τα επόμενα χρόνια.

Η Μπαρτσελόνα κατέβαλε στη Νιούκαστλ το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, συν 10 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Γκόρντον πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν με 17 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση της μεταγραφής έπαιξε ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, ο οποίος ταξίδεψε στο Λονδίνο για τις τελικές επαφές.