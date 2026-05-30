Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, έπειτα από αίτημα της ίδιας της χώρας, το οποίο υποστηρίχθηκε από τη Λετονία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ελλάδα εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις ζημιές που υπέστησαν διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Παράλληλα, κάλεσε τη Ρωσία να αποφύγει προειδοποιήσεις ή απειλές κατά διπλωματικών αποστολών και πρεσβειών, τονίζοντας την ανάγκη πλήρους σεβασμού της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά, καταδίκασε κάθε επίθεση εναντίον αμάχων, μη στρατιωτικών υποδομών και ανθρωπιστικού προσωπικού, ανεξαρτήτως τόπου. Υπενθύμισε ότι η προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις αποτελεί απόλυτη, άνευ όρων και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση.

Η πρέσβυς εξέφρασε την αποδοκιμασία της για τις ζημιές που υπέστησαν περισσότερα από δέκα πολιτιστικά ιδρύματα στο Κίεβο και συντάχθηκε με την UNESCO στην καταδίκη κάθε επίθεσης κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επανέλαβε την επείγουσα ανάγκη για άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ως αναγκαίο βήμα για την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Έκκληση Γκουτέρες για αποκλιμάκωση

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι οι ρωσικές «μεγάλης κλίμακας επιθέσεις» της 23ης και 24ης Μαΐου «υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της στιγμής».

Όπως ανέφερε, από τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν σκοτωθεί «περισσότεροι από 15.000 άμαχοι» στην Ουκρανία, ανάμεσά τους «σχεδόν 800 παιδιά», ενώ «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνεχίζονται».

Περιγράφοντας την κατάσταση ως ολοένα πιο επικίνδυνη, σημείωσε ότι η γραμμή του μετώπου είναι «ουσιαστικά παγωμένη», με «σμήνη drones» να προκαλούν βαριές απώλειες και τις πολιτικές υποδομές, ιδίως τις ενεργειακές, να καταστρέφονται «σε τεράστια κλίμακα».

Ο κ. Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η «κλιμάκωση» και η «εντατικοποίηση» του πολέμου κινδυνεύουν «να βγουν εκτός ελέγχου», με «άγνωστες και ακούσιες συνέπειες». Τόνισε ότι «η σημερινή πορεία δεν είναι βιώσιμη» και ότι «ο φαύλος κύκλος θανάτου πρέπει να σταματήσει».

Ζήτησε «άμεση και διαρκή» αποκλιμάκωση, «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» και «περισσότερη διπλωματία», υπογραμμίζοντας πως απαιτείται μια «δίκαιη, διαρκής και συνολική ειρήνη» σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ. «Η ώρα της ειρήνης είναι τώρα», κατέληξε.