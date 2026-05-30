Οι ιρανικές αρχές έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η ακριβής ημερομηνία της τελετής δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η κηδεία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου, ωστόσο αναβλήθηκε επ’ αόριστον, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση για την καθυστέρηση.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Irib, «συγκροτήθηκε ένα ειδικό γενικό επιτελείο για να προετοιμάσει την τελετή», ενώ έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι οργανισμοί. Την ευθύνη της οργάνωσης έχει αναλάβει ο Μοχσέν Μαχμουντί, διευθυντής του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού της Τεχεράνης.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία, ο Μαχμουντί έκανε λόγο για μια «μεγαλειώδη τελετή, παρουσία μεγάλου κοινού», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πρόκειται για ένα γεγονός εθνικής εμβέλειας.

Ο Αλί Χαμενεΐ, σε ηλικία 86 ετών, υπήρξε επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας για περισσότερα από 36 χρόνια. Τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε, καθώς τραυματίστηκε στους βομβαρδισμούς και επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Χιλιάδες Ιρανοί απέτισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ τον Απρίλιο, σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως προβλέπει το μουσουλμανικό έθιμο. Ωστόσο, η επίσημη κηδεία του δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.