Η σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκεσε περίπου δύο ώρες, χωρίς ωστόσο να ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη νέα συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Λίγο πριν από τη σύσκεψη, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι θα προχωρούσε σε «τελική απόφαση» σχετικά με τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θα πρέπει να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ χωρίς περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα και να απομακρυνθούν οι νάρκες που –κατά τον ίδιο– έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών θα αρθεί, επιτρέποντας στα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί να συνεχίσουν την πορεία τους.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτά θα «ανασυρθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες» και θα καταστραφούν σε συντονισμό με την Τεχεράνη.

«Δεν θα δοθούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας», ανέφερε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν προβλέπεται άμεση οικονομική ελάφρυνση προς το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά ορισμένα κρίσιμα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιράν: Καμία τελική συμφωνία δεν έχει ακόμη συναφθεί με τις ΗΠΑ

Η ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, έπειτα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ανακοίνωσε μια επικείμενη απόφαση.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

“Σε αυτήν τη φάση, έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου, δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν”, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως ετοιμάζεται να λάβει μια «οριστική απόφαση» σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, όμως ιρανικές πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Fars διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς σε δύο κεντρικής σημασίας σημεία: την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.