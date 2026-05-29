Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/5) κλήρωση 233 του Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 3, 20, 21, 42, 49 και αριθμοί Eurojackpot 5 και 6.

Σύμφωνα με την διαλογή δεν βρέθηκε νικητής με 5+2 επιτυχίες και έγινε τζακ ποτ.

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Στην Ελλάδα η κατάθεση των δελτίων στα καταστήματα Allwyn ολοκληρώνεται στις 19:00, τις ημέρες των κληρώσεων, δηλαδή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.