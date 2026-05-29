Σε ένα παιχνίδι-θρίλερ που κράτησε σχεδόν πέντε ώρες, ο Ζοάο Φονσέκα έκανε την ανατροπή απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στους «16» του Roland Garros.

H εξέλιξη του αγώνα

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος τενίστας, Νο30 στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ, ωστόσο στη συνέχεια ανέβασε εντυπωσιακά την απόδοσή του και εκμεταλλεύτηκε την πτώση ρυθμού του Σέρβου πρωταθλητή.

Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε δυνατά, κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ με 6-4, όμως ο Φονσέκα αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας σε 2-1 με 6-3 και ισοφαρίζοντας σε 2-2 με 7-5 σε ένα τέταρτο σετ γεμάτο ένταση και ανατροπές.

DJOKOVIC UPSET BY 19-YEAR-OLD JOAO FONSECA IN NEARLY 5-HOUR MATCH 🤯🚨 That. Was. Insane. #RolandGarros pic.twitter.com/CgNIg2WgKr — Bleacher Report (@BleacherReport) May 29, 2026

Στο πέμπτο σετ, οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος, όμως ο νεαρός Βραζιλιάνος ήταν αυτός που πήρε τα κρίσιμα games και ολοκλήρωσε μια ιστορική νίκη με 3-2 σετ, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Σέρβο θρύλο.

Στην επόμενη φάση, ο Φονσέκα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κάσπερ Ρουντ – Τόμι Πολ, διεκδικώντας την είσοδο στα προημιτελικά του γαλλικού Grand Slam.