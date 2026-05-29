Έντονη στιγμή καταγράφηκε στη διάρκεια αναμέτρησης στο Roland Garros, στον αγώνα μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με νίκη του Βραζιλιάνου με 3-2 σετ.
Ο Σέρβος τενίστας φάνηκε εκνευρισμένος προς το τέλος του δεύτερου σετ, τη στιγμή που βρισκόταν στον πάγκο του, όταν κάμεραμαν πλησίασε αρκετά κοντά για να τον καταγράψει.
Ο Τζόκοβιτς ζήτησε περισσότερο προσωπικό χώρο, απευθυνόμενος στον εικονολήπτη με έντονο ύφος, ενώ η ένταση αποτυπώθηκε on camera.
Όπως ακούστηκε χαρακτηριστικά, είπε προς τον κάμεραμαν: «Μπορείς να έρθεις κι άλλο μέσα στη μούρη μου; Για όνομα του Θεού, κράτα λίγη απόσταση».
Camera man was too close from Djokovic in the end of the second set. pic.twitter.com/iSg25GvVHC
— José Morgado (@josemorgado) May 29, 2026