Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει το τραγικό περιστατικό που συγκλονίζει το Απεσωκάρι Ηρακλείου, όπου ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Το πρωί της ημέρας εκείνης ο Δασκαλάκης κατέβηκε στην αποθήκη του σπιτιού του, για να τοποθετήσει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο. Λίγο αργότερα, η σύζυγός του τον εντόπισε καθισμένο στον καναπέ, ζαλισμένο και με αίματα στη μύτη. Καθώς η κατάστασή του επιδεινωνόταν, κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο και έναν στενό οικογενειακό φίλο για βοήθεια.

«Γύρισε μετά στο σπίτι του και είπε κάτι για δώδεκα σκαλοπάτια και λέει “έπεσα”. Έτρεχε αίμα από τη μύτη. Και καλεί κατευθείαν η… το ΕΚΑΒ, το Κέντρο Υγείας με έναν φίλο του από την Πλώρα και έρχονται γρήγορα και τον επήγαν, αλλά μιλούσε για τις Μοίρες. Μιλούσε, ένας λεβέντης. Καλό παιδί σε όλον τον κόσμο είχε κάνει καλό. Όποιος θέλει να του πει έτρεχε για αυτόν τον κάθε άνθρωπο», αναφέρει συγγενής του.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για 21 ημέρες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, προκαλώντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους του.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και τα ερωτήματα

Αρχικά, οι συγγενείς του πίστευαν ότι ο Δασκαλάκης είχε πέσει από τις σκάλες που οδηγούν στο λεβητοστάσιο. Ωστόσο, στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, ότι πριν επιστρέψει στο σπίτι, είχε πάρει το μηχανάκι του, είχε σταματήσει στην καφετέρια του χωριού, είχε παραλάβει τοστ και καφέ που είχε παραγγείλει και κατευθυνόταν προς το χωράφι του για να συναντήσει εργάτη που δούλευε εκεί.

Ο 49χρονος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Μόλις 200 μέτρα πριν το χωράφι βρέθηκαν πεσμένα στο έδαφος το τοστ και ο καφές του. Όπως έγραψαν χθες tanea.gr, υπάρχει βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει την διαδρομή που ακολούθησε τη μοιραία ημέρα.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά: έπεσε με το μηχανάκι του ή προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός; Η πρώτη ιατρική εικόνα δείχνει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όμως τα ακριβή αίτια του τραυματισμού του παραμένουν άγνωστα.

Η αστυνομική έρευνα και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξουν φως στα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του αγαπητού 49χρονου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα κοινά και γνωστός για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία.