Καρέ-καρέ καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, η αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/6) σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφήνα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται ο ένας από τους δύο, 52 ετών, να απομακρύνεται από τον χώρο. Τότε ο άλλος κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο του, παίρνει ένα μακρύ αντικείμενο, τον προλαβαίνει και αρχίζει να τον χτυπά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλα ξεκίνησαν όταν ο 52χρονος υπήκοος Αλβανίας, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, μπήκε στην καφετέρια του βενζινάδικου και παρενόχλησε μία κοπέλα.

Ο υπάλληλος του πρατηρίου μαζί με έναν πελάτη, προσπάθησαν να τον απομακρύνουν και τότε άναψαν τα αίματα, ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και όρμησε κατά πάνω τους. «Τσακώθηκε με έναν που ήταν μέσα στον χώρο της καφετέριας, πλακώθηκαν στο ξύλο έβγαλε μαχαίρι, τον μαχαίρωσε πήγε ένας υπάλληλος να τον κρατήσει από τα χέρια τον μαχαίρωσε και εκείνον», ανέφερε ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων.

Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν επιφανειακά, ο ένας στο χέρι και ο άλλος στο χέρι και το κεφάλι. Τότε ο 52χρονος τράπηκε σε φυγή. Το επεισόδιο όμως δεν σταμάτησε εκεί. Αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό, το θύμα ξεκίνησε να καταδιώκει τον δράστη σε αυτή την πλευρά της λεωφόρου Δημοκρατίας. Λίγο πιο κάτω ο τραυματισμένος πελάτης κατάφερε να εντοπίσει τον 52χρονο.

Το θύμα με το αυτοκίνητό του παρέσυρε τον δράστη με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι, ενώ ο δράστης παρέμεινε στο σημείο για περίπου μία ώρα. «Αυτός έχει πρόβλημα, τον έχει καταγγείλει η κοπέλα ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα και την παρενοχλεί, δύο φορές, προχθές είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι έχει θέμα και ότι καλό είναι να τον κρατήσουν μακριά», τόνισε ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων.

Στο σημείο έφθασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. δύο από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας της Ραφήνας, ενώ ο δράστης στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».