Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφήνα, στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Φλέμινγκ και Δημοκρατίας, γύρω στις 11:45.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, γεννημένος το 1974 και γνωστός στην περιοχή, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο δράστης προσέγγισε το πρατήριο και, κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, επιτέθηκε σε έναν πελάτη –επίσης αλβανικής καταγωγής– και σε έναν υπάλληλο αιγυπτιακής καταγωγής.

Ο πρώτος τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ ο υπάλληλος δέχθηκε χτυπήματα στο χέρι και στο κεφάλι. Τα τραύματά τους κρίνονται επιφανειακά. Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή τρέχοντας.

Ο τραυματισμένος πελάτης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τον καταδίωξε, καταφέρνοντας να τον χτυπήσει με το όχημα. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.