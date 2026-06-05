Ο Παναθηναϊκός έβγαλε άμεση αντίδραση μετά το Game 1 και με ηγετική εμφάνιση του Χέιζ-Ντέιβις επικράτησε 68-58 του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL σε 1-1. Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε εμφάνιση-δήλωση, ολοκληρώνοντας το ματς με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όντας καθοριστικός στην επιθετική λειτουργία των «πράσινων» αλλά και στις κρίσιμες φάσεις της άμυνας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χέιζ-Ντέιβις στάθηκε στην αρνητική εικόνα που είχε στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της βελτιωμένης αμυντικής προσέγγισης του Παναθηναϊκού, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη νίκη και την ισοφάριση της σειράς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις:

«Παίξαμε πολύ καλύτερη άμυνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που δόθηκε μεγάλο βάρος στην άμυνα. Κάναμε εξαιρετική δουλειά στο 3ο δεκάλεπτο και πρέπει να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο και στα υπόλοιπα παιχνίδια για να κατακτήσουμε στο τέλος τον τίτλο».

Για το εάν ο Παναθηναϊκός έκανε το τέλειο ματς:

«Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, όμως σήμερα ήμασταν κοντά στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι μία σειρά ανάμεσα σε δύο δυνατές ομάδες και αυτή που θα είναι πιο συγκεντρωμένη θα καταφέρει στο τέλος να πάρει τα παιχνίδια και μαζί το πρωτάθλημα».

Για τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την άμυνα του Ολυμπιακού:

«Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Το σημαντικότερο όλων είναι η ένταση που βγάζουμε στο παιχνίδι και αυτό ακριβώς μας χάρισε σήμερα το ματς.

Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι από τον προπονητή και το τεχνικό επιτελείο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό και τα επιθετικά του όπλα».

Για την εμφάνιση του στο πρώτο ματς της σειράς:

«Οι άνθρωποι με τους οποίους είμαι μαζί στα αποδυτήρια είναι αυτοί που με ενδιαφέρουν και περισσότερο. Στο πρώτο ματς είχα κάποιες κακές αποφάσεις και μερικά άσχημα σουτ με αποτέλεσμα να τους απογοητεύσω, σήμερα ήθελα να κάνω καλά τη δουλειά μου και να οδηγήσω την ομάδα στη νίκη».