Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με τους «πράσινους» να ψάχνουν την ισοφάριση μετά την ήττα τους στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ, που έδωσε προβάδισμα 1-0 στους «ερυθρόλευκους».

Την αναμέτρηση στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα διευθύνουν οι διαιτητές Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμη ντέρμπι με τεράστιο βαθμό δυσκολίας και ένταση.