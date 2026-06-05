Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το κρίσιμο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό (21:00), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωρά σε αλλαγές στη σύνθεση των ξένων παικτών.

Σύμφωνα με την απόφαση του τεχνικού, οι Τάισον Γουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς μένουν εκτός αποστολής, ενώ στη θέση τους επιστρέφουν οι Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

Οι δύο παίκτες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ των «ερυθρόλευκων» στη δεύτερη αναμέτρηση των τελικών.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού για το Game 2 με τον Παναθηναϊκό

Φρανκ Νιλικίνα, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ