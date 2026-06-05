Ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός ενόψει του δεύτερου τελικού της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς ο Κώστας Σλούκας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί και θα απουσιάσει ξανά.

Ο αρχηγός των «πράσινων» συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης της Πέμπτης (4/6), ωστόσο δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, με το τεχνικό επιτελείο να αποφασίζει να μην πάρει το ρίσκο της συμμετοχής του στο Game 2 των τελικών.

Η απουσία του έμπειρου γκαρντ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, καθώς ο Σλούκας αποτελεί έναν από τους βασικούς εκφραστές του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε αναμετρήσεις υψηλής πίεσης, όπως οι τελικοί απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν τη σειρά χωρίς τον αρχηγό τους, ελπίζοντας πως θα τον έχουν ξανά διαθέσιμο στα επόμενα παιχνίδια.