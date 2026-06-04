Η αντιπαράθεση γύρω από τη διαιτησία του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL συνεχίζεται, με τον Παναθηναϊκό να περνά στην αντεπίθεση μέσω ενός βίντεο που συγκεντρώνει τις φάσεις οι οποίες, σύμφωνα με την «πράσινη» πλευρά, προκάλεσαν έντονο προβληματισμό.

Οι αντιδράσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL παραμένουν στο προσκήνιο.

Μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε σε υψηλούς τόνους, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας 18 φάσεις από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Στο υλικό περιλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες καταλογίστηκαν φάουλ, αλλά και φάσεις όπου δεν υπήρξε σφύριγμα από τους διαιτητές.

Σύμφωνα με την οπτική των «πρασίνων», οι συγκεκριμένες αποφάσεις αναδεικνύουν διαφορετική αντιμετώπιση παρόμοιων φάσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το βίντεο συνοδεύτηκε από το σχόλιο «Τα σχόλια δικά σας».