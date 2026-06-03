O Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 82-76 στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL και πήρε το προβάδισμα με 1-0 στην σειρά που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Και οι δύο ομάδες είχαν πολλούς παίκτες σε καλή βραδιά.

O Φουρνιέ είχε 20 πόντους για τους ερυθρόλευκους, ο Βεζένκοφ 16 ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε double double με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο Τόμας Γουόκαπ πέτυχε τους τελευταίους 5 πόντους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έκριναν και το παιχνίδι, όντας οι μόνοι του πόντοι στον αγώνα!

Για τον Παναθηναϊκό, ο Οσμάν είχε 23 πόντους, ο Ναν 20 και ο Μήτογλου 14, έχοντας 4/4 τρίποντα στην τρίτη περίοδο.

Άστοχος ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 1/13 σουτ (0/7 τρίποντα).

Το ματς

Πρώτο ημίχρονο

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν νευρικό, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν δύο γρήγορα λάθη στην επίθεση, όμως ο Σάσα Βεζένκοφ τους έδωσε λύσεις για το αρχικό 6-5 (3’). Ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον Τσέντι Οσμάν, παίρνοντας προσωρινά προβάδισμα 8-7 (6’), σε ένα πολύ σκληρό και ισορροπημένο πρώτο μέρος.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό με τρίποντα των Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, περνώντας μπροστά 13-8 (7’), ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε 21-17 μετά από εντυπωσιακό σουτ του Κώστα Παπανικολάου από μεγάλη απόσταση.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός με Σορτς και Ναν έμεινε κοντά στο σκορ (24-22, 13’), όμως ο Ολυμπιακός «έσφιξε» την άμυνά του και με σερί 9-0 ξέφυγε στο +11 (33-22, 15’). Παρά τον μικρό τραυματισμό του Βεζένκοφ, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και πήγαν στο 38-26 (17’), με το ημίχρονο να κλείνει στο 42-30.

Δεύτερο ημίχρονο

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και έφτασε τη διαφορά μέχρι το +17 (49-32, 23’), δείχνοντας να ελέγχει πλήρως το ματς μέσα από την άμυνά του. Ο Παναθηναϊκός όμως αντέδρασε άμεσα, με Γκραντ, Ναν και κυρίως τον Μήτογλου, που ευστόχησε σε συνεχόμενα τρίποντα και άλλαξε τη ροή του αγώνα.

Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη και την έλλειψη ρυθμού του Ολυμπιακού στο τρίτο δεκάλεπτο και μείωσαν σταδιακά τη διαφορά, κλείνοντας την περίοδο στο 62-58, έχοντας επιστρέψει πλήρως στο παιχνίδι.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο το ματς έγινε ντέρμπι λεπτομερειών. Ο Παναθηναϊκός πέρασε και μπροστά (65-64), εκμεταλλευόμενος την αστάθεια των γηπεδούχων, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε κρίσιμα καλάθια με Τζόουνς και Φουρνιέ, ενώ έπαιξε πιο σκληρή άμυνα στα τελευταία λεπτά.

Στο φινάλε, οι γηπεδούχοι είχαν πιο καθαρό μυαλό, ο Γουόκαπ με 5 συνεχόμενους πόντους καθάρισε το ματς, ενώ επίσης εκμεταλλεύτηκαν τις άστοχες επιλογές του Παναθηναϊκού και «κλείδωσαν» τη νίκη με 82-76, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.