Ο Θοδωρής Παπαλουκάς βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) για να παρακολουθήσει από κοντά τον πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ο άλλοτε ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας και του Ολυμπιακού έκανε την εμφάνισή του στις εξέδρες του γηπέδου, προσελκύοντας τα βλέμματα των φιλάθλων σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ένταση, καθώς πρόκειται για την πρώτη «μάχη» τίτλου της σειράς.

Ο Παπαλουκάς, που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες ευρωπαϊκές και εγχώριες επιτυχίες, δεν έμεινε μακριά από το μπασκετικό προσκήνιο, επιλέγοντας να δώσει το «παρών» σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.