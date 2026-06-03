Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη της στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL.
Οι ερυθρόλευκοι μετά την κατάκτηση της EuroLeague απέκλεισαν την ΑΕΚ με «σκούπα» στους ημιτελικούς, ενώ οι πράσινοι νίκησαν με 2-0 τον ΠΑΟΚ.
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Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη της στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL.
Οι ερυθρόλευκοι μετά την κατάκτηση της EuroLeague απέκλεισαν την ΑΕΚ με «σκούπα» στους ημιτελικούς, ενώ οι πράσινοι νίκησαν με 2-0 τον ΠΑΟΚ.
Ο 43χρόνος έγινε... ιππότης και σήκωσε το Εξκάλιμπερ
Δύο ώρες πριν το τζάμπολ του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έφτασαν στο γήπεδο οι διαιτητές της αναμέτρησης. Το παιχνίδι (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας.
Στις 21:00 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, με το «τριφύλλι» να γνωστοποιεί την εξάδα ξένων που θα χρησιμοποιήσει στο Game 1. Από τους οκτώ ξένους, εκτός έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ, με τον Εργκίν Αταμάν να επιλέγει τον Τι Τζέι Σορτς […]
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την «ενδεκάδα» που θα αγωνιστεί στο παιχνίδι, αφήνοντας εκτός του Χολ και Νιλικίνα, ενώ ο Ντόρσεϊ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους ερυθρόλευκους λόγω τραυματισμού. Η 11άδα: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, […]
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει στη μάχη των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καταλήγει στους έξι ξένους που θα έχει στη διάθεσή του για το πρώτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:00) τον μεγάλο τους αντίπαλο στο πρώτο και ιδιαίτερα […]