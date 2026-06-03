Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη της στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL.

Οι ερυθρόλευκοι μετά την κατάκτηση της EuroLeague απέκλεισαν την ΑΕΚ με «σκούπα» στους ημιτελικούς, ενώ οι πράσινοι νίκησαν με 2-0 τον ΠΑΟΚ.

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