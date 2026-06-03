Η ώρα της κρίσης για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή Ελλάδας έφτασε, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να διεκδικούν τον τίτλο της Stoiximan GBL. Οι δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών, η οποία αναμένεται να καθηλώσει το μπασκετικό κοινό.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στη σειρά των αγώνων έχοντας ήδη ολοκληρώσει μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, με την κατάκτηση του τροπαίου της EuroLeague για τη φετινή σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» παρουσιάζονται έτοιμοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου, με στόχο να ανατρέψουν τα προγνωστικά και να ξεκινήσουν με το δεξί τις αναμετρήσεις.

Η πρώτη μεγάλη μάχη των «αιωνίων» ξεκινάει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.