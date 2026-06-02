Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την τελευταία του αλλαγή στην οκτάδα των ξένων ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωρά στην τελική επιλογή προσώπων για τη σειρά που θα κρίνει τον τίτλο.

Η απόφαση του τεχνικού των «ερυθρόλευκων» είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση του Μόντε Μόρις από τον Κόρι Τζόσεφ, γεγονός που σημαίνει πως ο πρώτος ολοκληρώνει πρόωρα τη φετινή του παρουσία στην ομάδα. Παράλληλα, εκτός βασικού rotation για τη σειρά των τελικών έμειναν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουστάφα Φαλ.

Το τελικό Depth Chart του Ολυμπιακού

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου

SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς

Εκτός ρόστερ για τη σειρά

Εκτός επιλογών για τη σειρά των τελικών βρίσκονται ο Μόντε Μόρις, ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Μουστάφα Φαλ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να διαχειρίζεται πλέον ένα πολύ συγκεκριμένο rotation ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να επιλέγει έξι Αμερικανούς σε κάθε παιχνίδι, κάτι που σημαίνει πως δύο παίκτες με δικαίωμα συμμετοχής θα μένουν αναγκαστικά εκτός δωδεκάδας σε κάθε αγώνα.

Επιπλέον, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν υπολογίζεται για το Game 1 λόγω τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (3/6, 21:00) Game 1

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (5/6, 21:00) Game 2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (8/6, 21:00) Game 3

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί) Game 4

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (13/6, 18:00, εφόσον χρειαστεί) Game 5