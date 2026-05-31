Ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στις μοναδικές στιγμές που ακολούθησαν την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η ομάδα για τους φιλάθλους της.

Ο έμπειρος γκαρντ, μαζί με τη σύζυγό του Εστρέλα Νούρι, φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ANT1 με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου και μίλησαν για τις έντονες εμπειρίες που έζησαν τις τελευταίες ημέρες.

Μεταξύ άλλων, ο διεθνής άσος στάθηκε στους ξέφρενους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν στον Πειραιά, στην ιδιαίτερη σύνδεση του Ολυμπιακού με τον κόσμο του, αλλά και στο αίσθημα δικαίωσης που ένιωσε η ομάδα έπειτα από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες σε Final Four πριν φτάσει τελικά στην κορυφή της Ευρώπης.