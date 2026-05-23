Πειράγματα ανάμεσα σε Γουόκαπ και Λαρεντζάκη, λίγο πριν ο γκαρντ του Ολυμπιακού παραχωρήσει συνέντευξη στο tanea.gr
Ο «Λάρι» ήθελε… απεγνωσμένα τη φανέλα του Γούοκαπ, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε ΤΑ ΝΕΑ στην Google
Πειράγματα ανάμεσα σε Γουόκαπ και Λαρεντζάκη, λίγο πριν ο γκαρντ του Ολυμπιακού παραχωρήσει συνέντευξη στο tanea.gr
Ο «Λάρι» ήθελε… απεγνωσμένα τη φανέλα του Γούοκαπ, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Σέρχιο Γιουλ μίλησε στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη ενόψει του μεγάλου τελικού της EuroLeague, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός της Ρεάλ τόνισε ότι η ομάδα του είναι χαρούμενη που έχει ακόμη μία ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο, αναγνωρίζοντας πως απέναντί της βρίσκεται ίσως η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης […]
Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη, στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως από την πρώτη στιγμή ήρθε στον Ολυμπιακό με στόχο να κατακτήσει τη EuroLeague, χαρακτηρίζοντας ξεχωριστή την ευκαιρία να το πετύχει μπροστά σε χιλιάδες φίλους […]
Το tanea.gr έδωσε το παρών στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν αντίστροφα για τη μάχη του τίτλου, με την ομάδα να ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει της πιο κρίσιμης βραδιάς της σεζόν. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το […]
Η μεγάλη γιορτή της ευρωπαϊκής διασυλλογικής καλαθοσφαίρισης συνεχίζεται. Εν αναμονή του μεγάλου τελικού του Final Four στο T-Center ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού της πορτοκαλί μπάλας το Σάββατο (23/05) εστιάζεται στις εκδηλώσεις της EuroLeague στο Ζάππειο, στη Fan Zone. Στις καθιερωμένες δραστηριότητες που προσφέρει κάθε Μάιο η εν λόγω […]
Θέση για το πρόβλημα που προέκυψε με τα εισιτήρια του Final Four πήρε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού της διοργάνωσης. Ο πρόεδρος της Euroleague τόνισε πως ήταν θέμα της πλατφόρμας που συνεργάζεται η λίγκα, ενώ ξεκαθάρισε πως όλα λύθηκαν και οι οπαδοί της Φενέρ μπήκαν κανονικά στο γήπεδο, ζητώντας τους παράλληλα […]