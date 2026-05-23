Σε ρυθμούς Iron Maiden κινείται το ΟΑΚΑ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη συναυλία του θρυλικού heavy metal συγκροτήματος, που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας του στη διεθνή μουσική σκηνή.

Το θρυλικό συγκρότημα επέλεξε να ξεκινήσει από την Ελλάδα την περιοδεία του “Run for your Lives”, με το κατάμεστο ΟΑΚΑ να φιλοξενεί περίπου 50.000 τυχερούς θαυμαστές που εξασφάλισαν εισιτήριο για τη βραδιά.

Οι πόρτες του σταδίου άνοιξαν στις 17:00, ενώ τα μέλη του συγκροτήματος ανέβηκαν στη σκηνή στις 20:30. Ο καιρός στάθηκε τελικά σύμμαχος των θεατών, καθώς η βροχή σταμάτησε λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας. Παρά τον άστατο καιρό, οι θεατές ακολούθησαν τις οδηγίες των διοργανωτών, προμηθευόμενοι αδιάβροχα, καθώς οι ομπρέλες απαγορεύονταν για λόγους ασφαλείας.

Λόγω της συναυλίας και του μεγάλου αριθμού θεατών, υπήρξαν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ειδικότερα, η Γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου θα αναχωρήσει από τον σταθμό Ειρήνη προς Κηφισιά στις 00:56 και προς Πειραιά στις 00:50 (έως τον σταθμό Ομόνοια), ενώ οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λειτουργούν σήμερα σε 24ωρη βάση.

Από τις 17:00, όταν άνοιξαν οι πύλες, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να καταλάβουν τις θέσεις τους. Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με φανατικούς οπαδούς του συγκροτήματος να γεμίζουν τους γύρω χώρους από νωρίς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και γιορτής.

Μπήκαν μέσα τρέχοντας οι fans που ειχαν σχηματίσει ουρές από νωρίς

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες θαυμαστές είχαν σχηματίσει ουρές έξω από το στάδιο, περιμένοντας με ανυπομονησία να μπουν πρώτοι και να βρεθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη σκηνή και στα μουσικά τους είδωλα.

Οι Anthrax ανέβηκαν πρώτοι στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ελεύθερος χώρος στάθμευσης από τη λεωφόρο Κύμης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν και στα περίπτερα που βρίσκονται έξω από το στάδιο, όπου οι θαυμαστές μπορούν να προμηθευτούν ρούχα και αξεσουάρ από το επίσημο merch των Iron Maiden, ενισχύοντας την εορταστική ατμόσφαιρα της βραδιάς.