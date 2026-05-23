Ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο είχε εντοπισθεί εστία χανταϊού, μπορεί επιτέλους να αποβιβαστεί από το πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Το κρουαζιερόπλοιο, που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής, ολοκλήρωσε το ταξίδι του στις 18 Μαΐου στο ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ. Κατά τη διαδρομή του, πέρασε από το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, όπου αποβιβάστηκαν περισσότεροι από 120 επιβάτες.

«Έλαβα το τελευταίο μήνυμα του καπετάνιου Γιαν Ντομπρογκόφσκι, ο οποίος εγκαταλείπει επιτέλους σήμερα (Σάββατο) το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Εξακολουθεί να μην παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα χανταϊού», δήλωσε μέσω του X ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Ο Τέντρος εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον καπετάνιο, λέγοντας: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Γιαν για τη συνεργασία του και την ηγεσία του, καθώς κυβέρνησε το πλοίο σ’ ένα εξαιρετικό και τρομακτικό ταξίδι. Ευχαριστώ, αγαπητέ Γιαν, που οδηγήσατε τους επιβάτες σας στην ασφάλεια».

Η πορεία της επιδημίας και τα νέα κρούσματα

Από τις 2 Μαΐου, όταν επισημάνθηκε για πρώτη φορά η επιδημία, ο ΠΟΥ έχει ανακοινώσει συνολικά 12 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, εκ των οποίων τρία ήταν θανατηφόρα.

Νέο κρούσμα επιβεβαιώθηκε χθες, Παρασκευή, σε μέλος του πληρώματος που είχε αποβιβασθεί στην Τενερίφη και επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία. Ο ασθενής νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τέντρος ανέφερε ότι συνεχίζεται η παρακολούθηση περισσότερων από 600 επαφών σε 30 χώρες. Όπως σημείωσε, απομένει να εντοπιστεί «μικρός αριθμός επαφών υψηλού κινδύνου».