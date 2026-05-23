Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Άγκυρα, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε πεζογέφυρα, προκαλώντας την κατάρρευσή της και αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής.

Σύμφωνα με τα πλάνα που καταγράφηκαν, το φορτηγό είχε ανυψωμένη την καρότσα του και συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει, μέχρι τη στιγμή που χτύπησε με δύναμη την πεζογέφυρα.

ÜST GEÇİDİ YIKIP, GEÇTİ Ankara’da, damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçit yıkıldı, 3 kişi ise yaralandı. Video: DHA pic.twitter.com/c9ioUOJBgo — NTV (@ntv) May 23, 2026

Η σύγκρουση προκάλεσε την άμεση πτώση της μεταλλικής κατασκευής, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν διερχόμενα οχήματα και πεζοί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής για ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της δημοτικής αρχής της Άγκυρας και υπηρεσίες οδικής ασφάλειας, οι οποίες προχώρησαν στην απομάκρυνση των συντριμμιών και στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

🔴Ankara’da, damperli kamyonun çarpması sonucu üst geçit yıkıldı. pic.twitter.com/HYYqOFikcL — EHA MEDYA (@eha_medya) May 23, 2026

Τέλος, οι Aρχές απευθύνουν προειδοποίηση στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και αποκατασταθεί η πεζογέφυρα. Παράλληλα, εξετάζεται η στατικότητα και άλλων κατασκευών της περιοχής, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.