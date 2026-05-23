Η Ουκρανία εκτιμά ότι η Ρωσία προετοιμάζει επίθεση με τη χρήση του πυραύλου «Oreshnik», σύμφωνα με δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, επικαλούμενος πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών, ανέφερε ότι παρατηρούνται ενδείξεις προετοιμασίας για συνδυασμένη επίθεση σε ουκρανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής πρωτεύουσας Κιέβου.

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, στην επίθεση ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι οπλισμού, μεταξύ των οποίων και όπλα μέσου βεληνεκούς.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας ανέφεραν ότι έλαβαν στοιχεία, μεταξύ άλλων και από Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους, σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία ετοιμάζει επίθεση με τον πύραυλο «Oreshnik». Προβαίνουμε σε επαλήθευση των πληροφοριών αυτών.

Παρατηρούμε ενδείξεις προετοιμασίας για συνδυασμένη επίθεση στο ουκρανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, με τη χρήση διαφόρων τύπων οπλισμού. Τα συγκεκριμένα όπλα μεσαίου βεληνεκούς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια τέτοια επίθεση. Είναι σημαντικό να αντιδράτε με υπευθυνότητα στις προειδοποιήσεις για αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ξεκινώντας από απόψε το βράδυ. Η ρωσική παράνοια δεν γνωρίζει όρια, για αυτό σας παρακαλώ να προστατεύσετε τη ζωή σας – χρησιμοποιήστε τα καταφύγια.

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information. We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

Δεύτερον, εφιστούμε την προσοχή των εταίρων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη στο γεγονός ότι η χρήση τέτοιων όπλων και η παράταση αυτού του πολέμου δημιουργούν ένα παγκόσμιο προηγούμενο για άλλους πιθανούς επιτιθέμενους. Αν επιτραπεί στη Ρωσία να αφανίζει ζωές σε τέτοια κλίμακα, τότε καμία συμφωνία δεν θα εμποδίσει άλλα παρόμοια καθεστώτα που βασίζονται στο μίσος από το να προβούν σε επιθετικές ενέργειες και επιθέσεις. Βασιζόμαστε σε μια αντίδραση από τον κόσμο – και σε μια αντίδραση που δεν θα είναι εκ των υστέρων, αλλά προληπτική. Πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα, ώστε να μην επεκτείνει τον πόλεμο.

Τρίτον, προετοιμάζουμε την αεροπορική μας άμυνα όσο το δυνατόν καλύτερα και θα απαντήσουμε με κάθε δίκαιο μέσο σε κάθε ρωσική επίθεση. Έχουμε δώσει άδεια για παρέλαση, αλλά η Ρωσία δεν έχει άδεια για τρέλα. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει χρειαζόμαστε ειρήνη, όχι πυραύλους που ικανοποιούν τις αρρωστημένες φιλοδοξίες ενός ατόμου. Ευχαριστώ όλους όσους συμβάλλουν στην προστασία των ανθρώπινων ζωών. Για άλλη μια φορά, σας παρακαλώ να προσέχετε τον εαυτό σας και να χρησιμοποιήσετε τα καταφύγια απόψε».