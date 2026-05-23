Μία ανώνυμη καταγγελία στις Αρχές στάθηκε η αφορμή για να αποκαλυφθούν πριν από 10 μέρες οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης έξι ανήλικων παιδιών στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η οικογένεια ζούσε σε ένα δώμα μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων στην ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι, σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής. Το MEGA παρουσίασε ντοκουμέντα από το εσωτερικό του σπιτιού, αποτυπώνοντας την πραγματική κατάσταση του χώρου, όπου διέμεναν τα παιδιά. Στο ένα και μοναδικό δωμάτιο όπου ζούσαν και μοιμόταν οι γονείς και τα παιδιά, διακρίνονται κούτες και αντικείμενα που καταλαμβάνουν ένα αρκετά σημαντικό χώρο. Η δε ακαθαρσία είναι εμφανείς σε όλους τους χώρους, ακόμη και στο μικρό μπάνιο του δώματος.

Υπενθυμίζεται, ότι τα έξι παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών μεταφέρθηκαν για εξετάσεις και φιλοξενία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γονείς τους καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, με μετατροπή της ποινής σε χρηματική εξαγορά ύψους 10 ευρώ την ημέρα. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για το αδίκημα της έκθεσης σε βαθμό πλημμελήματος, επιβάλλοντας ποινή με ανασταλτικό χαρακτήρα και δυνατότητα εξαγοράς.