Το Ιράν υπέβαλε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν αναθεωρημένη πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δήλωσαν σήμερα (23/5) στο Reuters δύο πακιστανικές πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις οποίες η απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση αναμένεται αύριο Κυριακή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα έχει αύριο (24/5) τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά. Καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σήμερα με δύο μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρώτη συνέντευξη του ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, ότι οι διαπραγματευτές «πλησιάζουν πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας.

Μιλώντας στο CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, ότι «είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους ανατινάξω». Επανέλαβε δε τη θέση των ΗΠΑ, ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να «χειριστεί ικανοποιητικά». «Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία, όπου θα έχουμε όλα όσα θέλουμε», είπε.

Ιράν: «Υπήρξε μείωση των διαφορών στις διαπραγματεύσεις»

Αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου φέρνει και η δήλωση ενός εκπροσώπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε δημόσια για τις διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρει το Reuters αναφέρει, ο Ισμαήλ Μπανγκέι ανέφερε σε δήλωσή του: «Η τάση αυτή την εβδομάδα ήταν προς τη μείωση των διαφορών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα, που πρέπει να συζητηθούν μέσω μεσολαβητών. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πού θα καταλήξει η κατάσταση τις επόμενες τρεις ή τέσσερις ημέρες».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε, ότι ο Μπανγκέι δήλωσε, ότι το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας παρέχει ένα «πλαίσιο», προσθέτοντας: «Θέλουμε αυτό να περιλαμβάνει τα κύρια ζητήματα που απαιτούνται για τον τερματισμό του επιβληθέντος πολέμου και άλλα ζητήματα ουσιώδους σημασίας για εμάς. Στη συνέχεια, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μεταξύ 30 και 60 ημερών, συζητούνται οι λεπτομέρειες και τελικά επιτυγχάνεται μια τελική συμφωνία».

Προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις που επικαλείται η Washington Times, ένα σχέδιο πρότασης συμφωνήθηκε νωρίς το Σάββατο (23/5) και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός 24 ωρών. Η ίδια πηγή ανέφερε, ότι οι διαπραγματευτές, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζει Ντι Βανς, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ενέκριναν το σχέδιο.

Το σχέδιο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σταλεί στους ηγέτες και των δύο εθνών για τελική έγκριση. Οι λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός παραμένουν ασαφείς. Δεν είναι σαφές, πώς θα επιλυθούν οι βασικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και του αιτήματός του για άρση των κυρώσεων. Οι δύο πλευρές πρέπει επίσης να συμφωνήσουν, για το πώς θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν κλείσει από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.