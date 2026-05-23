Νεότερες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας του παιδιού, ενώ αναζητείται ο άνδρας που έχει δηλωθεί ως πατέρας και πρώην σύντροφός της, προκειμένου να εξεταστεί ο ρόλος του και η πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι γιατροί περιγράφουν το παιδί ως «αρκετά κακοποιημένο». Η ίδια ανέφερε ότι αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από πολλαπλά χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά σοβαρή.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων. Κατά την εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές και οδήγησε στην έναρξη έρευνας για πιθανή κακοποίηση.

Το κοριτσάκι διασωληνώθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου παραμένει νοσηλευόμενο χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε στο neakriti.gr, ότι το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κάταγμα στο δεξί βραχιόνιο, καθώς και εκδορές και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Όπως πρόσθεσε, πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία που επιβεβαίωσε την ύπαρξη αιματώματος και θλάσεων στον εγκέφαλο. Η κατάσταση του παιδιού παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στη ΜΕΘ.

Η έρευνα των Αρχών

Η μητέρα υποστήριξε, ότι το 3χρονο κοριτσάκι βρισκόταν μαζί της και με άλλα μέλη της οικογένειας Ρομά σε παιδική χαρά, όταν συνέβη το περιστατικό. Η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές Αρχές Χανίων, ενώ η Εισαγγελία έχει διατάξει την προσωρινή κράτηση της μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο πατέρας του παιδιού, πακιστανικής υπηκοότητας σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος» Χανίων, όπου μεταφέρθηκε αρχικά το κοριτσάκι και αναζητείται από τις Αρχές.

Με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων και τρία ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία επίσης φέρουν τραύματα, ωστόσο βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου προκύψουν.