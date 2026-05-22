Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το μόλις τριών ετών κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21/05) από τα Χανιά στο Ηράκλειο.

Όπως δήλωσε στο Creta24 ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα που προκάλεσαν συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες, ενώ διαπιστώθηκε και παλιότερο κάταγμα.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματα και προχώρησαν άμεσα στις ενδεδειγμένες ιατρικές ενέργειες. Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό στην παιδική χαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό κορίτσι βρισκόταν σε παιδική χαρά όταν λιποθύμησε, με αποτέλεσμα η μητέρα του να το μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πατέρας του παιδιού είναι αλλοδαπός.

Οι Αρχές διερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή ατύχημα, καθώς η οικογένεια έχει πολλά μέλη και δεν αποκλείεται να υπήρξε ατυχές συμβάν.

Η Ασφάλεια Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ η μητέρα του τριχρόνου, που είναι Ρομά, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου, σύμφωνα με το Creta24.

«Η κατάστασή του φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης. Πάντως το τριών ετών κοριτσάκι, φέρεται να μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.

Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, προκειμένου να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε τόσο σοβαρά και εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.