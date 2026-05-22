Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΝΗ νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα, τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, που κατέστη αναγκαίο να μεταφερθεί λόγω της σοβαρής κατάστασής του.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε τραυματισμένο από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Χανίων το βράδυ της Πέμπτης (21 Μαΐου 2026). Άμεσα πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές ενέργειες από παιδοχειρουργό, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί προσωρινά η κατάστασή του.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μώλωπες και εκχυμώσεις.

Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

«Η κατάστασή του φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης. Πάντως το τριών ετών κοριτσάκι, φέρεται να μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.

Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, προκειμένου να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε τόσο σοβαρά και εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.