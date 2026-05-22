Στον εισαγγελέα Ηρακλείου με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη «συμμορία της Κρήτης», που εξαρθρώθηκε την Πέμπτη, έπειτα από ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, πρόκειται για δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνης και κάνναβης) και στις οποίες εμπλέκονται κατά κύριο λόγο τρεις οικογένειες, με συνδετικό κρίκο έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο βασικός προμηθευτής ναρκωτικών της μιας εγκληματικής ομάδας, αλλά με ενεργό ρόλο και στη δεύτερη.

Η δράση των δύο ομάδων εντοπίζεται από τις αρχές του χρόνου, με κύριο πεδίο διακίνησης ναρκωτικών περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Παράλληλα με την έρευνα για τα ναρκωτικά, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση

Για τον τερματισμό της δράσης των οργανώσεων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Η δράση επεκτάθηκε στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου, με συμμετοχή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, της Υ.Δ.Ε.Ε. Ρεθύμνου και διμοιριών υποστήριξης.

Συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, μέλη των εγκληματικών οργανώσεων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμη 61 άτομα για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, αρχαιοτήτων και απάτης.

Διακίνηση ναρκωτικών και κοινό μέλος-κρίκος

Η πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών αποκάλυψε τη δράση δύο ομάδων που λειτουργούσαν τουλάχιστον από τις αρχές του έτους. Κοινό στοιχείο αποτέλεσε ένα βασικό μέλος, το οποίο ήταν προμηθευτής της πρώτης ομάδας και είχε ενεργό ρόλο και στη δεύτερη, τόσο στην προμήθεια όσο και στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η πρώτη ομάδα χρησιμοποιούσε οικίες και υπαίθριους χώρους ως «καβάτζες» για αποθήκευση ποσοτήτων, ενώ τα μέλη της χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής οχήματα και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο. Διαπιστώθηκε εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 108 αγοραπωλησίες κοκαΐνης και κάνναβης, με 33 ταυτοποιημένους αγοραστές.

Η δεύτερη ομάδα είχε ως βασικό προμηθευτή το ίδιο πρόσωπο, με τα υπόλοιπα μέλη να καθοδηγούνται για τη διακίνηση κυρίως κοκαΐνης. Εντοπίστηκαν τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες, όλες με ταυτοποιημένα άτομα.

Δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους συνέδραμαν στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαΐνης, χρημάτων και υλικών συσκευασίας. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση των οργανώσεων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ.

Απάτη με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατά την έρευνα διακριβώθηκε και υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις. Δύο από τους κατηγορούμενους, με τη βοήθεια οκτώ ακόμη, φέρονται να δήλωναν ψευδώς αριθμό αιγοπροβάτων για να λάβουν ή να διατηρήσουν κρατικές ενισχύσεις.

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να οργάνωσαν μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους και τοποθέτηση ενωτίων με ψευδείς κωδικούς ενόψει ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα. Κατασχέθηκαν – μεταξύ άλλων – τα εξής:

5.203,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

112,77 γραμμάρια κοκαΐνης,

33.715 ευρώ,

9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα,

128 φυσίγγια,

3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια,

6 ζυγαριές,

6 κροτίδες και γκλοπ,

2 ασύρματοι επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα,

12 αυτοκίνητα και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν πήλινα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα εξεταστούν από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για να διαπιστωθεί αν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες και τα αντικείμενα θα σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για εργαστηριακούς ελέγχους, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.