Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έζησε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της παρουσίας του στη Σαουδική Αραβία, κατακτώντας για πρώτη φορά το πρωτάθλημα με την Αλ Νασρ.

Λίγες ημέρες μετά την απογοήτευση και τα δάκρυα στον χαμένο τελικό, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε αυτή τη φορά λόγους να πανηγυρίζει. Η ομάδα του έφτασε στην κορυφή της Saudi Pro League, χαρίζοντας στον 41χρονο επιθετικό τον πρώτο του μεγάλο τίτλο επί ασιατικού εδάφους.

Σε post που έκανε στο instagram, έγραψε ότι σημαίνει τόσα πολλά για αυτόν και την ομάδα του. «Πάμε Αλ Νασρ»

Ο Πορτογάλος ήταν καθοριστικός και στο τελευταίο παιχνίδι, σημειώνοντας δύο τέρματα. Αρχικά βρήκε δίχτυα με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ, ενώ στη συνέχεια «κλείδωσε» τη νίκη με ένα δυνατό τελείωμα, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη σεζόν για την ομάδα του.