Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (22/05) αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά πρόσωπα εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα κατοίκους κυρίως χωριών του δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, κυρίως σε περιπτώσεις πολιτών που δεν υπάκουαν στις «εντολές» τους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, που είναι συγγενείς μεταξύ τους, είχαν λάβει προθεσμία για απολογία. Πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Αθήνα και μεταφέρθηκε με μεταγωγή στην Κρήτη πριν από δύο ημέρες.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να αρνηθούν στο σύνολό τους τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» εις βάρος τους. Η υπερασπιστική τους γραμμή φέρεται να υποστηρίζει ότι η υπόθεση αποτελεί οργανωμένη προσπάθεια κατοίκων της περιοχής να τους απομακρύνουν από τον τόπο τους για συγκεκριμένους λόγους.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων αναμένεται να ακολουθήσουν κοινή γραμμή κατά την απολογία τους στον ανακριτή.

Η επιστολή των 107 κατοίκων

Ήδη από το 2022, 107 κάτοικοι των Δήμων Αμαρίου και Φαιστού είχαν αποστείλει επίσημη αναφορά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, περιγράφοντας μια κατάσταση που – όπως υποστήριζαν – είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Στην επιστολή τους έκαναν λόγο για ομάδες που λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα στην περιοχή, με περιστατικά εκφοβισμού και βίας σε βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι απέφευγαν ακόμη και να κατονομάσουν πρόσωπα στις μηνύσεις τους, φοβούμενοι αντίποινα.

«Οι Αρχές γνώριζαν»

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν, ότι η Αστυνομία, η Εισαγγελία και οι τοπικές αρχές είχαν ενημερωθεί επανειλημμένα για τα περιστατικά. Ωστόσο, όπως λένε, πολλές υποθέσεις κατέληγαν στο αρχείο ή καταγράφονταν κατ’ αγνώστων.

Το κλίμα φόβου, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν τέτοιο, ώστε αρκετοί απέφευγαν να προχωρήσουν ακόμη και σε επίσημες καταγγελίες, παρά τις ζημιές που – όπως υποστηρίζουν – υπέστησαν στις περιουσίες και στις καλλιέργειές τους.