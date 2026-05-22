Με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ολοκληρώνεται η τριήμερη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση.

Το Μαξίμου έχει αποφασίσει την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας εκτός απροόπτου σε αυτό που ήταν το επικρατέστερο σενάριο εδώ και καιρό: να γίνει επίκληση της εθνικής ασφάλειας και να ζητηθεί από την Ολομέλεια της Βουλής να ληφθεί η απόφαση με 151 ψήφους και όχι με 120 «ναι». Η απαίτηση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των βουλευτών προβλέπεται για θέματα για υποθέσεις εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, κάτι όμως που η κυβέρνηση δεν είχε επιλέξει το 2022, όταν είχε συγκροτηθεί Εξεταστική (με «παρών» εκ μέρους της ΝΔ) για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Η κυβερνητική έδρα ξέρει ότι θα προκληθούν σφοδρές αντιδράσεις και επιλέγει να κρατά κλειστά χαρτιά για πώς ακριβώς (με ποια επιχειρηματολογία δηλαδή) θα θέσει το θέμα ως «εθνικής ασφάλειας». Οι εισηγητές πάντως ετοιμάζονται σε αυτή την κατεύθυνση και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην σημερινή διαδικασία θα αναπτυξει τη θέση της πλειοψηφίας ο Μάκης Βορίδης.

Η τελική απόφαση για το αν η πρόταση θα εγκριθεί με πλειοψηφία «151» θα ληφθεί από την Ολομέλεια. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν ή να νομιμοποιήσουν μια τέτοια διαδικασία, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί εάν θα αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση ή θα παραμείνουν ως το τέλος.

Κατά τη συζήτηση της Παρασκευής θα λάβουν τον λόγο βουλευτές, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και αρχηγοί κομμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απουσιάσει, επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών και την ανάγκη αποφυγής εμπλοκής της εκτελεστικής εξουσίας στη νομοθετική διαδικασία.

Η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αργά το απόγευμα χωρίς κάλπη, επιβεβαιώνοντας, όπως όλα δείχνουν, την απόρριψη της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί σενάριο περί πιθανής κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, με αφορμή την απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό των 50 υπογραφών, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει ο αναγκαίος βαθμός διακομματικής συνεννόησης.