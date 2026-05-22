Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, καθώς σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης ερευνάται για πιθανά σεξουαλικά αδικήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποίησαν ότι η έρευνα σε βάρος του πρώην πρίγκιπα αφορά πιθανή παράβαση καθήκοντος και έχει πλέον επεκταθεί, ώστε να εξεταστεί ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σεξουαλικά αδικήματα και πράξεις διαφθοράς.

Πρώην πρίγκιπας Άντριου: Η δημόσια έκκληση σε θύματα και μάρτυρες

Σύμφωνα με το Sky News, η αστυνομία απηύθυνε δημόσια έκκληση σε πιθανά θύματα και μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές. Η κίνηση αυτή εντείνει την πίεση γύρω από τον πρώην πρίγκιπα και τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνσδορ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες. Οι βρετανικές αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο αν ο Άντριου φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας.

Πρώην πρίγκιπας Άντριου: Η υπόθεση Έπσταϊν και οι νέες αποκαλύψεις

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει στο επίκεντρο του σκανδάλου Έπσταϊν, το οποίο είχε ως συνέπεια να χάσει και τους δύο τίτλους του. Πριν από περίπου δύο μήνες δημοσιοποιήθηκε φωτογραφία που τον δείχνει να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Πίτερ Μάντελσον και τον Τζέφρι Έπσταϊν, γεγονός που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση.

Τόσο ο Άντριου όσο και ο Μάντελσον βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Άντριου, που θεωρούνταν αγαπημένος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, φέρεται να παρείχε πληροφορίες στον Έπσταϊν κατά τη θητεία του ως ειδικός απεσταλμένος για το εμπόριο την περίοδο 2001-2011. Παράλληλα, είχε δεχθεί κατηγορίες από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση το 2001, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Πρώην πρίγκιπας Άντριου: Πού εστιάζει η έρευνα

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Όλιβερ Ράιτ, δήλωσε ότι έχει συσταθεί ειδικό κλιμάκιο έμπειρων ανακριτών, στο οποίο συμμετέχουν αστυνομικοί με εξειδίκευση σε σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα, καθώς και οικονομικοί εμπειρογνώμονες. Όπως τόνισε, οι αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από μάρτυρες και συνεργάζονται στενά με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, επιδιώκοντας πρόσβαση στα εκτενή αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.