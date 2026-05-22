Ομόφωνη, αλλά με αυστηρούς «αστερίσκους» και διορθωτικά μέτρα, είναι η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού να εγκρίνει την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας δημιουργεί έναν νέο επιχειρηματικό όμιλο με συνδυαστικό τζίρο που ξεπέρασε τα 2,2 δισ. ευρώ το 2025.

​Ωστόσο, η απόφαση υποχρεώνει τη «Μασούτης» σε αποεπένδυση και περιορισμό παρουσίας σε συγκεκριμένες τοπικές αγορές, την ώρα που η διοίκηση της εταιρείας καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχειρηματική εξίσωση.

​Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε σε ψηφιακή χαρτογράφηση της λιανικής αγοράς σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα. Οι «τοπικές αγορές» ορίστηκαν με βάση την προσβασιμότητα, δηλαδή με ακτίνα 10 λεπτών με το αυτοκίνητο για τις αστικές περιοχές και 30 λεπτών για τις μη αστικές περιοχές.

​Τα στοιχεία της αξιολόγησης έδειξαν ότι οι δύο αλυσίδες συνυπάρχουν στις 54 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Από τις 586 τοπικές αγορές όπου καταγράφηκε επικάλυψη δραστηριοτήτων, στις 60 το συνολικό μερίδιο του νέου σχήματος θα ξεπερνούσε το 50%.

Σε 23 από αυτές τις αγορές, είτε η «Κρητικός» είτε η «Μασούτης» κατείχε ήδη μερίδιο άνω του 50% πριν από τη συγχώνευση. Μετά τη συναλλαγή, η προσαύξηση του μεριδίου κυμαίνεται από 5%-15% έως και 45%-55%.

Στις υπόλοιπες 37 τοπικές αγορές, το όριο του 50% ξεπερνιέται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕπΑντ, δημιουργεί ζητήματα δεσπόζουσας θέσης.

Τα αντίμετρα: Πωλήσεις καταστημάτων και «διαζύγια» με franchise

​Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να διατηρηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού, η «Μασούτης» ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ώστε το μερίδιο της νέας οντότητας να υποχωρήσει κάτω από το 50% στις επίμαχες περιοχές.

Η εταιρεία υποχρεούται να προχωρήσει στην πώληση ή μεταβίβαση έξι καταστημάτων των δύο αλυσίδων σε ανταγωνιστές. Τα καταστήματα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στη Χαλκιδική.

Επίσης, διακόπτεται η χρήση των σημάτων Express Market, «Πρόοδος Μάρκετ», «CRM-Αριάδνη», «Ελληνικά Μάρκετ», «Ήλιος» και «Κρητικός» σε 47 συνεργαζόμενα καταστήματα. Τα σημεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο, η Χαλκιδική, η Θάσος, τα Χανιά, η Λέρος, η Καβάλα, η Κέρκυρα και η Κάλυμνος.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει και ανεξάρτητος ελεγκτής, ορισμένος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο οποίος θα παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων.

​Στην Αττική δεν επιβλήθηκαν περιορισμοί, καθώς τα σημερινά μερίδια αγοράς των δύο αλυσίδων παραμένουν σχετικά χαμηλά.

Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας

​Η έγκριση της συμφωνίας αποτελεί μόνο την αφετηρία για τη νέα εταιρική πραγματικότητα. Η συγχώνευση συμπίπτει χρονικά με την εκλογή του Γιάννη Μασούτη στην προεδρία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τον θεσμικό του ρόλο στον κλάδο.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της εταιρείας διατηρεί τη θέση του προέδρου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετέχει και στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επιχειρησιακό βάρος της επόμενης ημέρας μεταφέρεται πλέον στον Θόδωρο Γεροστεργιούδη, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.

Ο νέος CEO καλείται να διαχειριστεί τρεις βασικές προκλήσεις, οι οποίες είναι το ανομοιογενές δίκτυο της «Κρητικός», το στοίχημα της Αττικής και τις σχέσεις με τους προμηθευτές.

Επειδή η νέα αλυσίδα αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς μέσω συνεχών εξαγορών, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαθέτει δίκτυο καταστημάτων διαφορετικών μεγεθών και χαρακτηριστικών. Έτσι, σήμερα παράγοντες της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για πιθανά λειτουργικά ή οικονομικά βάρη που ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία της ενσωμάτωσης.

Σχετικά με την Αττική η αγορά της θεωρείται η πιο ανταγωνιστική και ώριμη αγορά σούπερ μάρκετ της χώρας, με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων.

Όσον αφορά το νέο σχήμα, η αναδιοργάνωση απαιτεί σημαντικούς πόρους και αυξημένο λειτουργικό κόστος. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι μέρος αυτής της πίεσης ενδέχεται να μεταφερθεί στις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές, μέσω αιτημάτων για ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους και αυξημένες παροχές.