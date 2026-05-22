Iron Maiden επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 23 Μαΐου, μετατρέποντας το Ολυμπιακό Στάδιο σε μια τεράστια, απόλυτα συντονισμένη «μηχανή ήχου».

Κάθε είσοδος, κάθε φως και κάθε riff θα είναι προγραμματισμένα με ακρίβεια, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου κοινό και συγκρότημα θα κινούνται στον ίδιο ρυθμό. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές, με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια και άνεση.

Με τους Anthrax ανοίγει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, οι πύλες του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών θα ανοίξουν στις 17:00, ώστε η προσέλευση να γίνει σταδιακά και χωρίς συνωστισμό. Το μουσικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 19:00 με τους Anthrax, που θα δώσουν τον πρώτο δυναμικό παλμό της βραδιάς.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Iron Maiden έχει προγραμματιστεί για τις 20:40, με τους διοργανωτές να επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά. Οι κάτοχοι εισιτηρίων Αρένας μπορούν να εισέλθουν από όλες τις πύλες του ΟΑΚΑ (Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρας) καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη. Διατίθεται ελεύθερος χώρος στάθμευσης με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης.

Οδηγίες για το κοινό και πρόβλεψη καιρού: Πάρτε αδιάβροχο ή poncho – Απαγορεύονται οι ομπρέλες

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις που επικαλούνται οι διοργανωτές, υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων την ημέρα της συναυλίας. Ωστόσο, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Για λόγους ασφάλειας και άνεσης, συστήνεται στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχο ή poncho, καθώς οι ομπρέλες δεν επιτρέπονται στον χώρο. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος με τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4, στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου πρόσβασης.

Η μεγάλη στιγμή

Όταν τα φώτα χαμηλώσουν και το πρώτο riff αντηχήσει πάνω από το ΟΑΚΑ, το πρόγραμμα θα πάψει να είναι απλώς ένα σχέδιο. Από εκείνη τη στιγμή, ο ρυθμός θα ανήκει στο κοινό και στους Iron Maiden, μια μπάντα που εδώ και δεκαετίες μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε ένα αυτόνομο, ανεπανάληπτο γεγονός.