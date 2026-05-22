Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, στην Κρήτη όταν μια 52χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχείο στα Χανιά.

Σύμφωνα με το patris.gr, η γυναίκα βρισκόταν στο νησί για σύντομες διακοπές με τον σύντροφό της. Όταν βρέθηκαν σε παραλία των Χανίων, η 52χρονη αισθάνθηκε ξαφνικά πολύ άσχημα και τον ενημέρωσε ότι θα γύριζε στο δωμάτιό τους για να ξεκουραστεί.

Λίγη ώρα αργότερα, ο σύντροφός της την εντόπισε αναίσθητη στο δωμάτιο και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ και τις Αρχές. Δυστυχώς, όταν έφτασε η βοήθεια, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.