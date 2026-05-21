Σοβαρό ατύχημα στη Σκιάθο είχε μία 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια, όταν έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου της τουρίστριας στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 60χρονη διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής και φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Κάποια στιγμή προσπάθησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι, όμως έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό, από ύψος περίπου δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Από την πτώση υπέστη κατάγματα στον θώρακα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των διασωστικών και υγειονομικών αρχών της Σκιάθου. Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νησί και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι η γυναίκα στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ακόμη σοβαρότερους ή και μοιραίους τραυματισμούς, δεδομένου του ύψους και του τρόπου πρόσκρουσης.