Τα ηλεκτρικά μοντέλα, εκ φύσεως, προσφέρουν υψηλές επιδόσεις που μπορούν να αλλάξουν το …χρώμα του οδηγού πίσω από το τιμόνι. Σήμερα, η Κορεατική φίρμα ανεβάζει τον πήχη, δυναμικά με νέες προτάσεις ταμένες στα μέτρα των υποψήφιων αγοραστών που θέλουν μοντέλα έτοιμα να βάλουν φωτιά στην άσφαλτο. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Kia Europe, Soohang Chang, πιστεύει ότι και τα τρία μοντέλα θα «προσφέρουν μια συναρπαστική, εμπνευσμένη οδήγηση, συνδυάζοντας την άμεση απόκριση της ηλεκτρικής ισχύος με τον σπορ χαρακτήρα και τις δυνατότητες για όλες τις χρήσεις».

Ειδικότερα, τα νέα EV3, EV4, EV5 θα έχουν τα «καυτά» χαρακτηριστικά GT, που προμηνύουν σπορ επιδόσεις με το «καλημέρα»! Το EV4 GT διαθέτει σύστημα τετρακίνησης διπλού κινητήρα 288 ίππων (215kW) – 194 ίπποι μπροστά, 94 πίσω – που τροφοδοτείται από μια μπαταρία 81,4kWh. Θα υπάρχει «ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση, «βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές» και ζάντες 20 ιντσών με ελαστικά υψηλών επιδόσεων. Η μπαταρία των 81,2 kWh είναι ίδια με των Long Range εκδόσεων, ενώ οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε κάτω από έξι δευτερόλεπτα.

Οι νέες GT εκδόσεις έκαναν το ντεμπούτο τους στην πρώτη έκθεση της χρονιάς , στην έκθεση αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Το μενού απαρτίζεται από απλόχερες επιδόσεις και ισχυρούς κινητήρες. Η ισχύ των παραπάνω μοντέλων θα αγγίζουν έως τους 302 ίππους, που χάρη στους διπλούς ηλεκτροκινητήρες αυτομάτως θα προσφέρουν και τετρακίνηση.

Τα EV3 GT και EV4 GT θα πατάνε στη γνώριμη πλατφόρμα E-GMP του ομίλου Hyundai Motor, με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνδυαστική απόδοση 292 ίππων.

Το ισχυρότερο EV5 GT υπόσχεται 302 ίππους και θα έχει πολλές βελτιώσεις και στην οδική του συμπεριφορά. Η παραγωγή των νέων GT θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με την Kia να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα της στο εγγύς μέλλον.