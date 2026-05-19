Η Xiaomi, μια εταιρεία που κατασκευάζει smartphones και άλλα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, έστειλε το δεύτερο ηλεκτρικό της όχημα στην περίφημα δύσκολη πίστα του Nürburgring και για άλλη μια φορά σημείωσε ρεκόρ, ξεπερνώντας κάθε άλλο SUV, βενζινοκίνητο ή ηλεκτρικό.

Το Xiaomi YU7 GT είναι μια έκδοση υψηλών επιδόσεων του SUV YU7. Η νέα έκδοση υψηλών επιδόσεων αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο και θα κυκλοφορήσει στην Κίνα αυτή την εβδομάδα . Έχει 990 ίππους και τελική ταχύτητα 190 χλμ/ώρα, κάτω από το αμάξωμα ενός οικογενειακού SUV.

Αναμένεται να διατεθεί στην τιμή των 66-74.000 δολαρίων ΗΠΑ (450-500.000 γουάν Κίνας), αν και θα μάθουμε περισσότερα γι’ αυτό αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Με τον οδηγό δοκιμών Ren Zhoucan το αυτοκίνητο κάλυψε την απόσταση σε 7:34,931, σημειώνοντας χρόνο σχεδόν 2 δευτερόλεπτα ταχύτερο από το Audi RS Q8 Performance.