To πράσινο φως έδωσε στο ελληνικό πρόγραμμα, που αφορά τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ύψους 405 εκατ. ευρώ, η Κομισιόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου μεταφοράς των δραστηριοτήτων αυτών των εταιρειών σε χώρες εκτός της ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα λάβουν μείωση της χρέωσης μεταξύ 75% και 85%, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους, ενώ θα πρέπει να υλοποιήσουν ορισμένες συστάσεις ενεργειακού ελέγχου, όπως να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε έργα που οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εγκατάστασής τους ή να καλύψουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές χωρίς άνθρακα.

Η κατώτατη χρέωση, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 0,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Παράλληλα το πρόγραμμα προβλέπει μεταβατικούς κανόνες για τη σταδιακή κατάργηση της μείωσης της χρέωσης για τις επιχειρήσεις που έχουν πιο έντονη κατανάλωση ενέργειας και που είχαν ωφεληθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα αλλά πλέον δεν είναι επιλέξιμες. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Μειώσεις τελών

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 (παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη – μέλη να στηρίζουν οικονομικές δραστηριότητες υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και του CEEAG, το οποίο επιτρέπει στα κράτη – μέλη να χορηγούν ενίσχυση υπό τη μορφή μειώσεων των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρους χρήστες.

Οπως ανακοινώθηκε, κρίθηκε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την αποφυγή της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων. Επιπλέον, το καθεστώς είναι αναλογικό, καθώς περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο και έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ των κρατών – μελών. Βάσει αυτών, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό προτεινόμενο καθεστώς, ότι είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.