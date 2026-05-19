Αύξηση 2,6% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας το α’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 111.272.022 χιλ. ευρώ, έναντι των 108.480.205 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές (17,4%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (1%).

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο 2026 ανήλθε σε 34.787.426 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025, που είχε ανέλθει 31.067.135 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές (27,3%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (1,3%).