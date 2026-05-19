«Αυτό που ζητώ είναι να παραπεμφθούν όντως σε δίκη, και σε καταδίκη ελπίζω. Για να μην ακουστεί ποτέ ξανά η φράση “το περιπολικό δεν είναι ταξί”. Με αυτά τα λόγια σχολιάζει στο tanea.gr η κα Δέσποινα Καλλέα, μητέρα της Κυριακής Γρίβα, την πρόταση της εισαγγελέως που δείχνει το εδώλιο του κατηγορουμένου, για τους τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι το βράδυ της στυγερής δολοφονίας υπηρετούσαν στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης. «Για εμένα, πρόκειται για ένα μέρος της αρχικής δικαίωσης για το παιδί μου αυτή η πρόταση» επισημαίνει η μητέρα της Κυριακής Γρίβα.

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1 Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος», καταλήγει στην πρότασή της η εισαγγελέας, η οποία παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.

Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, τονίζει πως ζητεί να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται. «Να παραπεμφθούν σε δίκη, και σε καταδίκη ελπίζω, για να συνετιστούν, και κυρίως να μην ξανακάνουν το ίδιο σε κάποια άλλη κοπέλα, που θα τους έχει ανάγκη. Να μην ακουστεί ποτέ ξανά, η φράση “το περιπολικό δεν είναι ταξί”».

Η ίδια επιθυμεί να αντικρίσει τους τέσσερις αστυνομικούς, ώστε «να μου πουν κατάμουτρα, γιατί άφησαν το παιδί μου να φύγει από το τμήμα. Γιατί της ζήτησαν 100 ευρώ παράβολο; Γιατί την αποθάρρυναν να κάνει μήνυση, ζητώντας της χρήματα, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί; Βρισκόταν ακριβώς μπροστά από το φυλάκιο του φρουρού, που ήταν καταδικασμένος για άλλες υποθέσεις. Δεν θα έπρεπε καν να βρίσκεται εκεί. Ζητώ δικαίωση για το παιδί μου».

Πλέον αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών το οποίο και θα αποφανθεί αν και ποιοι τελικά από τους κατηγορούμενους θα παραπεμφθούν σε δίκη.