Με δυο παιδάκια, με γυρισμένες πλάτες, και δυο φανέλες που απεικονίζουν την 26η Μαΐου σε αριθμούς, ανήγγειλε ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας την ημερομηνία της αναγγελίας του νέου κόμματος. Πρωί πρωί με την αυγούλα, και μέσα από μια ανάρτηση στο Χ, ο πρόεδρος συνέχισε την τακτική των αγγελιών με υπονοούμενα, δίκην κουίζ, για μυημένους ή και αμύητους, ποιος ασχολείται τώρα.

Η ουσία είναι ότι όρισε ημερομηνία για το μεγάλο βήμα, φιλοδοξώντας να βρεθεί αντίπαλος του Κυριάκου Α’ και, γιατί όχι, και διεκδικητής της εξουσίας. Ενας δικός του μου ‘λεγε χθες το πρωί, αμέσως μετά την ανάρτηση με τα δυο παιδάκια (προϊόν ΑΙ είναι προφανώς το βίντεο των 9 δευτερολέπτων – με φόντο το ΟΑΚΑ) και τη λεζάντα «ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», πως στο επιτελείο του προέδρου «όλα είναι έτοιμα» και πως «αν ήθελε θα μπορούσε να το ανακοινώσει ακόμη και αυτή την εβδομάδα» – φράση από την οποία συμπεραίνω ότι δεν ήθελε να συμπέσει με το κόμμα Καρυστιανού, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα μεθαύριο Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε επίσης ότι «επικρατεί ενθουσιασμός στο επιτελείο του προέδρου» και με παρέπεμψε (προκειμένου προφανώς να διαπιστώσω τον… ενθουσιασμό) στη χθεσινοβραδινή ομιλία τού προέδρου Τσίπρα στο Κλακάζ, ένα μπαρ – εστιατόριο, κοντά στον σταθμό στο Μοναστηράκι.

(Δυστυχώς δεν μπορούσα να παρευρεθώ, διότι εκείνη την ώρα ήμουν Μεγάλη Βρεταννία – συντόνιζα ένα πάνελ στο πλαίσιο του συνεδρίου του «Κύκλου Ιδεών» Βενιζέλου)

Ρίσκο στο Θησείο

Ρώτησα τον δικό μου πού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την αναγγελία του νέου κόμματος. Μου απάντησε αόριστα και με πολλά «εάν» και «εφόσον» και «ίσως». Τέλος πάντων, κατάλαβα ότι δεν ήθελε να είναι αυτός που θα αποκαλύψει τον χώρο, πριν το κάνει ο ίδιος ο πρόεδρός του, ο οποίος το αποκάλυψε στην εκδήλωση στο Κλακάζ. Κάλεσε τα παιδιά που παρευρέθηκαν, την προσεχή Τρίτη, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησείου.

Μόνος αντίπαλος ως προς αυτό οι δυσοίωνες προβλέψεις για τον καιρό. Το forecast προβλέπει βροχές την επόμενη Τρίτη και, όπως είναι λογικό, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να τα κάνουν… μούσκεμα, πριν καν ξεκινήσει ο πρόεδρος. Αναρωτιέμαι γιατί δεν επιλέγουν μια… ασφαλή λύση, όπως είναι το «Παλλάς» που έχει και ωραίους… εξώστες!

Μονομαχία στον ΣΥΡΙΖΑ

Ολα αυτά όμως τα επισκιάζουν οι καταιγιστικές εξελίξεις του Σαββατοκύριακου στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή, την άδικη και άκαιρη διαγραφή (χα!), του γνωστού πελάτη της στήλης, Πολάκη, την αντίδραση του ίδιου στη διαγραφή, με νέες ιοβόλες αιχμές κατά του Φάμελλου, και τη ρελάνς Φάμελλου ότι δεν θα του επιτραπεί πλέον να μετέχει ούτε στα όργανα του κόμματος, στα οποία είναι μέλος.

Ο Πολάκης απειλεί ότι θα παραστεί, και η συνέχεια προφανέστατα προμηνύεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, διότι είμαι βέβαιος – στοιχηματίζω κιόλας! – ότι ο Πολάκης θα πάει στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και εκεί θα κριθούν και τα κότσια του Φάμελλου. Θα τον πετάξει έξω; Θα βάλει τη φρουρά να του απαγορεύσει την είσοδο στην Κουμουνδούρου; Κι αν το κάνει, ο άλλος θα βάλει την ουρά στα σκέλια και θα αποχωρήσει ή – ως αψύς Σφακιανός – θα τσαμπουκαλευτεί μαζί τους; Ο,τι και να συμβεί, το έργο είναι σε (ατελείωτες) συνέχειες…

Για παράδειγμα, ο Πολάκης έχει αναγγείλει ότι θα προσφύγει άμεσα στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, στην οποία προεδρεύει ο Φώτης Κουβέλης, ζητώντας κρίση της Επιτροπής για το αν η διαγραφή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα σημαίνει ότι εκπίπτει και από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας.

Φίλος μου (και του Πολάκη) με διαβεβαίωσε χθες ότι «δεν υπάρχει περίπτωση ο Φώτης να διαγράψει τον Πολάκη».

Εισηγούμαι να περιμένουμε…

Ακρα του τάφου σιωπή

Στην πολιτική δεν υπάρχουν φιλίες. Ο καθένας για την πάρτη του κι αν συμφωνούν όλες οι… πάρτες, κάπου, κάποια στιγμή, τότε πορεύονται όλοι μαζί. Αλλιώς ο καθένας μόνος του και ο θάνατός σου, η ζωή μου. Σκληρό; Μπορεί. Αλλά έτσι είναι, αυτό έχω καταλάβει εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Ο φουκαράς ο Πολάκης δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Αιθεροβάμων, είναι η πιο ήπια λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Στον κόσμο του, μια δεύτερη. Από την Κυριακή περιμένει να του συμπαρασταθούν βουλευτές και στελέχη, αλλά… άκρα του τάφου σιωπή. Κανείς δεν μίλησε. Κάτι ψελλίσματα εδώ κι εκεί, αλλά τίποτε ουσιαστικό – να σηκώσει κάποιος σκόνη, ας πούμε. Και να σκεφτείς, στη δήλωση που έκανε την Κυριακή, για τη διαγραφή του, έλεγε συγκεκριμένα:

«Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, από άλλους βουλευτές, από μέλη της ΠΓ, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας εις βάρος μου και με αίτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και βέβαια της Κεντρικής Επιτροπής».

Εμεινε στο «περίμενε»…

«Οι όμορφες αγάπες όμορφα καίγονται»

Φυσικά ένας από αυτούς που το γλέντησαν κανονικά με τη διαγραφή του Πολάκη ήταν ο Νίκος Καρανίκας. Ο οποίος με μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook περίπου τον κατηγορεί ότι τα ‘θελε και τα ‘παθε, αφού συμμετείχε στο «πραξικόπημα» για την εκδίωξη του Κασσελάκη. Ευκαιρίας δοθείσης όμως, την «πέφτει» άσχημα και στον Τσίπρα. Ιδού ένα μικρό απόσπασμα από το οποίο προκύπτει πως «οι όμορφες αγάπες όμορφα καίγονται»:

«Εύχομαι ο κόσμος της Αριστεράς αλλά και ευρύτερα ο δημοκρατικός κόσμος να καταλάβει ότι αυτή η παρέα με σημαιοφόρο τον μεταλλαγμένο Τσίπρα χωρίστηκε στα τρία για να γίνει μια νέα παράγκα συμφερόντων.

Πρέπει να αποδεχτεί ο κόσμος ότι ο Τσίπρας με το ΙΧ κόμμα του και η παρέα του (την περιγράφει με μια εικόνα που δημιούργησε με ΑΙ, στην οποία απεικονίζεται ο Τσίπρας εν μέσω Φάμελλου, Μπίστη και Πολάκη!) δίχως αφήγημα και στρατηγική έπαψε να εκφράζει τις αξίες και τα ιδανικά της Αριστεράς και παλεύει για χρηματοδοτήσεις και εξουσία».

Βαριές κουβέντες, καθώς σε άλλο σημείο της ανάρτησής του ονοματίζει και έναν ολιγάρχη, έτσι, για να υπάρχει…

«Σφαγή» για την περιουσία

Και επειδή ήμουν ο πρώτος που άνοιξα το θέμα των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ (κτίριο Κουμουνδούρου, κρατική επιχορήγηση εκατομμυρίων, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.) και του πού θα καταλήξουν αυτά όταν ο Φάμελλος αποφασίσει να μετακομίσει με τους δικούς του στο κόμμα Τσίπρα, διαβλέπω σοβαρά «ντράβαλα» οσονούπω. Διότι ο μεν Φάμελλος και οι λοιποί (Γεροβασίλη, Καραμέρος, Ζαχαριάδης, Κεδίκογλου, Μπάρκας, Παναγιωτόπουλος, Μεϊκόπουλος και λοιποί) θα αποφασίσουν τη διάλυση του κόμματος, μια ομάδα όμως θα μείνει πίσω. Κι αφού διαγράφηκε ο Πολάκης, ο μόνος που απομένει να κληρονομήσει το κόμμα είναι ο Νικόλας ο Παππάς, ο οποίος δεν φεύγει με τίποτε, διότι, πολύ απλά, δεν τον θέλει και ο άλλος.

Και εκεί θα γίνει το έλα να δεις. Διότι αυτοί που θα φύγουν θα ζητάνε από τους άλλους που θα μείνουν να μην κάνουν χρήση των περιουσιακών στοιχείων, οι άλλοι θα αρνούνται, θα ακολουθήσουν εξώδικα, μπορεί και τραμπουκισμοί – θα δούμε έργα τρελά! Ορεξη να υπάρχει…