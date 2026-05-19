Η Stellantis θα λανσάρει ένα προσιτό μικρό ηλεκτρικό «ηλεκτρικό αυτοκίνητο» που θα κατασκευαστεί στην Ιταλία για την ευρωπαϊκή αγορά το 2028.

Συγκεκριμένα, η Stellantis πρόκειται να λανσάρει μια νέα σειρά μικρών, χαμηλού κόστους, πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γνωστών ως «E-Car», για να αναζωογονήσει την αγορά οχημάτων εισαγωγικού επιπέδου στην Ευρώπη .Η παραγωγή αυτών των οικονομικά προσιτών συμπαγών ηλεκτρικών οχημάτων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028 στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Pomigliano d’Arco στην Ιταλία , με τιμή-στόχο περίπου 15.000 ευρώ.

Αυτή η στρατηγική κίνηση στοχεύει στην αντιμετώπιση αναζωογόνησης της κατηγορίας των αυτοκινήτων χαμηλού κόστους από πολλούς κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν στραφεί προς μεγαλύτερα, ακριβότερα μοντέλα λόγω του αυξανόμενου κόστους ηλεκτροκίνησης και των κανονισμών ασφαλείας.

«Οι πελάτες μας ζητούν την αναβίωση των μικρών, κομψών οχημάτων που παράγονται με υπερηφάνεια στην Ευρώπη, τα οποία είναι επίσης οικονομικά προσιτά και φιλικά προς το περιβάλλον», λέει σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa. «Η Stellantis απαντά στο κάλεσμά τους με συναρπαστικά νέα μοντέλα για πολλές μάρκες».